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Общество18 августа 2022 15:42

Советский проспект в Калининграде реконструируют за 1 миллиард рублей

Проект уже разрабатывается
Николай Литвинов

Транспортная нагрузка на Советский проспект увеличится из-за появления в перспективе нового микрорайона в границах улиц Херсонской - Ломоносова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда. Для того, чтобы увеличить пропускную способность, уже проектируется реконструкция проспекта.

- Проект будет готов в 2023 году. Его реализация предварительно оценивается в миллиард рублей, - рассказала в администрации.

Новый микрорайон планируется малоэтажным. Сейчас здесь проживают около полутора тысяч калининградцев. Городские власти уже зарезервировали землю под жилье многодетным семьям и новую школу.