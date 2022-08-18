Гурьевскую предпринимательницу обвиняют в незаконной торговле алкоголем

В Гурьевский районный суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении генерального директора фирмы «Мап-Экспресс Плюс». По статье 171.3 УК РФ женщине может грозить лишение свободы на срок до 5 лет.

Как сообщили в прокуратуре калининградской области, с января 2020 года по декабрь 2021-го в торговом зале магазина, расположенного в поселке Луговое, бизнесвумен реализовала больше 22 тысяч единиц алкогольной продукции, не имя на то лицензии. К моменту пресечения незаконной деятельности выручка предпринимательницы превысила 5 миллионов рублей. Еще 505 бутылок на общую сумму 170 тысяч рублей она продать не успела.