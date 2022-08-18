В Калининграде побывал заместитель Генпрокурора России

В четверг, 18 августа состоялся рабочий визит заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Алексея Захарова в Калининградскую область. Как сообщается, он принял участие в заседании коллегии прокуратуры Калининградской области, на которой были подведены итоги работы надзорного ведомства в первом полугодии этого года.

Захаров отметил, что деятельность прокуроров в регионе способствовала укреплению законности и правопорядка. Так, благодаря принятым мерам прокурорского реагирования, перед субъектами предпринимательской деятельности погашена просроченная задолженность на сумму более 51 миллиона рублей, а на предприятиях области выплачены долги по зарплате на общую сумму свыше 25 миллионов рублей. Также восстановлены жилищные права 119 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Алексей Захаров обозначил ряд задач по повышению эффективности работы, в том числе в сфере соблюдения социальных и трудовых прав граждан, здравоохранения, защиты прав инвалидов и несовершеннолетних, пресечения злоупотреблений в жилищно-коммунальном секторе, подготовки региона к отопительному периоду, борьбы с преступностью, - добавили в облпрокуратуре.