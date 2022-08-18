В Калининградской области выросли показатели торговли

За последних года доля торговли в валовом региональном продукте выросла почти на 2% процента, по предварительным итогам 2021 года составив 12,2%. Об этом заявил заместитель председателя правительства Калининградской области Дмитрий Кусков на пленарном заседании «Дней ритейла на Балтике».

Как сообщили в апресс-службе областного правительства, на торговлю приходится 28,2% официально зарегистрированных в регионе организаций и 38,5% от общего числа местных индивидуальных предпринимателей. Текущее состояние потребительского рынка в регионе Кусоков охарактеризовал как «устойчивое».