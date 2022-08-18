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Общество18 августа 2022 17:06

На калининградском побережье работают моторизованные патрули

Полицейские пресекают, в том числе, и движение автомобилей по велодорожкам
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Калининградцам напомнили о моторизованных мобильных патрулях, которые постоянно работают на морском побережье и в водоохранных зонах области. Проверки проводят полицейские совместно с представителями других государственных структур.

В частности, повышенное внимание уделяется такому виду нарушений, как движение на транспортных средствах по велодорожкам.

- Это создает опасность для велосипедистов, а также разрушает полотно, - прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД России. - В отношении нерадивых водителей за последние несколько дней было составлено 8 административных протоколов. Госавтоинспекция Калининградской области обращается к автолюбителям с требованием неукоснительного соблюдения законодательства Российской Федерации во время подобных поездок к морю. Не нарушайте и будьте здоровы!