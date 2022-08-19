В Калининградской области туристы больше всего тратятся на сувениры

Туристы, приезжающие в Калининградскую область, на различные сувениры тратят денег больше, чем на кафе, рестораны и гостиницы. Об этом сообщает «РБК-Калининград».

На проходящем в эти дни форуме «Дни ритейла на Балтике» озвучили следующие цифры. За первые шесть месяцев этого года гости нашего региона скупили сувенирной продукции на 215,78 млн. рублей, что превышает показатели аналогичного периода 2021 года. В целом это 3,8% от всех затрат приезжих на непродовольственные товары - 5578,37 млн. рублей.

В прошлом году эксклав посетили 2 миллиона туристов. Специалисты считают, что увеличить турпоток до 5 миллионов не составит труда, но инфраструктуру области это будет оказывать большое негативное воздействие.