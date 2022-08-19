Калининградец обокрал собственную мать

Гвардейским районным судом 27-летний местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ – «Кража, совершенная с банковского счета, с причинением значительного ущерба потерпевшему».

Жертвой вора стала его родная мать. В июне этого года молодчик стянул банковскую карту родительницы и через банкомат снял со счета 8 тысяч рублей, потратив их на личные нужды. Следующие 2 года и 1 месяц деньги осужденному не понадобятся - его будут содержать на казенный счет в исправительной колонии общего режима.

Не исключено, что на итоговый приговор Фемиды повлиял тот факт, что в данном случае имел место рецидив - мужчина ранее уже был судим.