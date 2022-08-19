В Калининградском заливе поймали браконьера

В ходе проведения совместного профилактического рейда сотрудниками Западного линейного управления МВД России на транспорте и представителями Западно-Балтийского территориального управления федерального агентства по рыболовству в Калининградском заливе засекли браконьера.

Под вечер 53-летний калининградец на своей моторке вышел в акваторию, вооружившись запрещенным орудием лова – лесковой сетью. Успел добыть судака и леща на общую сумму примерно 11 тысяч рублей, но тут увлекательный процесс прервали правоохранители.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов, - сообщили в пресс-службе ЗУВДТ.

До суда браконьер оставлен на свободе, но в перспективе может загреметь за решетку на срок до 2 лет.