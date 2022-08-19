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Звезды19 августа 2022 7:55

Памятник культуры в Светлогорске выставили на торги

Построенный больше 100 лет назад железнодорожный вокзал теперь можно приобрести в частную собственность
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
Организаторы аукциона надеются, что покупатель вдохнет в здание новую жизнь.

Организаторы аукциона надеются, что покупатель вдохнет в здание новую жизнь.

Фото: prussia39.ru

Здание железнодорожного вокзала 1910 года постройки в поселке Отрадное (город Светлогорск, улица Станционная, 1а), имеющее статус объекта культурного наследия, выставлено на торги. Об этом сообщил руководитель Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов.

«Спешите приобрести красивейший памятник и дать ему новую жизнь!», - добавил он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».