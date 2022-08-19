Памятник культуры в Светлогорске выставили на торги

Организаторы аукциона надеются, что покупатель вдохнет в здание новую жизнь. Фото: prussia39.ru

Здание железнодорожного вокзала 1910 года постройки в поселке Отрадное (город Светлогорск, улица Станционная, 1а), имеющее статус объекта культурного наследия, выставлено на торги. Об этом сообщил руководитель Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов.

«Спешите приобрести красивейший памятник и дать ему новую жизнь!», - добавил он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».