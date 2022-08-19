В Калининграде за сутки сгорело три автомобиля

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За сутки в Калининградской области сгорело три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

В поселке Тушино Неманского района горели дом и сарай. Сгорели дойный аппарат, 2 тонны сена и два автомобиля «Шкода».

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-16 и ПСЧ-12 в составе 8 человек и 2 единицы техники.

В поселке Красноярское Озерского района при пожаре в гараже сгорели автомобиль и сварочный аппарат. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-27 и ПСЧ-11 в составе 8 человек и 2 единицы техники