Полицейские задержали калининградца, разбившего окна в квартире на Балтийском шоссе

Сотрудники полиции задержали жителя микрорайона им. А. Космодемьянского, который разбил окна в квартире жилого дома по улице Балтийское шоссе. Полицейские поместили 35-летнего злоумышленника в специальное помещение для задержанных лиц, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сумма причинённого ущерба устанавливается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В полиции заявили, что задержанный раскаялся в совершенном проступке и заявил, что готов компенсировать потерпевшей, чьи окна он разбил, причиненный материальный ущерб.