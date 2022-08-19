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Общество19 августа 2022 8:42

Полицейские задержали калининградца, разбившего окна в квартире на Балтийском шоссе

Злоумышленник раскаялся в совершенном проступке
Виктор Сергеев

Сотрудники полиции задержали жителя микрорайона им. А. Космодемьянского, который разбил окна в квартире жилого дома по улице Балтийское шоссе. Полицейские поместили 35-летнего злоумышленника в специальное помещение для задержанных лиц, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сумма причинённого ущерба устанавливается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В полиции заявили, что задержанный раскаялся в совершенном проступке и заявил, что готов компенсировать потерпевшей, чьи окна он разбил, причиненный материальный ущерб.