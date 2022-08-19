В Пионерском пьяный мужчина уснул на рельсах

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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
В Пионерском сотрудники Росгвардии предотвратили трагедию на железнодорожных путях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
К наряду Росгвардии обратились обеспокоенные прохожие и сообщили, что на улице Вокзальной мужчина вышел на рельсы и не реагирует на замечания граждан.
Прибывшие на росгвардейцы обнаружили спящего на железнодорожных путях нетрезвого мужчину , который при попытке разбудить его, начал яростно оскорблять присутствующих.
Оказывающего сопротивление калининградца доставили в отдел полиции.