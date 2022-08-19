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Общество19 августа 2022 8:48

В Пионерском пьяный мужчина уснул на рельсах

При попытке разбудить его, выпивоха начал яростно оскорблять росгвардейцев и оказал сопротивление
Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Пионерском сотрудники Росгвардии предотвратили трагедию на железнодорожных путях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

К наряду Росгвардии обратились обеспокоенные прохожие и сообщили, что на улице Вокзальной мужчина вышел на рельсы и не реагирует на замечания граждан.

Прибывшие на росгвардейцы обнаружили спящего на железнодорожных путях нетрезвого мужчину , который при попытке разбудить его, начал яростно оскорблять присутствующих.

Оказывающего сопротивление калининградца доставили в отдел полиции.