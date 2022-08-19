В Зеленоградске мужчина спрыгнул с пирса и разбил стеклянное ограждение

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В Зеленоградске отдыхающий спрыгнул с пирса и разбил стеклянное ограждение. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Инцидент произошел в среду, 17 августа. Нырнув с пирса в нарушение запрета, неизвестный мужчина разбил одну из секций стеклянного ограждения пирса. Факт вандализма был зафиксирован системой «Безопасный город».

Задержать злоумышленника не удалось.

Еще один инцидент произошел днем ранее. Отдыхающий решил отметить своей 69-летие прыжками с пирса. Мужчина спрыгнул и начал тонуть. Проплывавший мимо сап-серфер помог спасателям удержать пострадавшего на плаву и доставить на берег. Именинника передали врачам «Скорой помощи».