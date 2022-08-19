Житель Советска ударил собутыльника ножом и продолжил выпивать

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В Советске распитие спиртного закончилось убийством и уголовным делом. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

Утром 17 августа во дворе дома на улице Маяковской выпивали двое 46-летних мужчин. В ходе бытовой ссоры один из них нанес оппоненту удар ножом в область шеи.

Далее мужчины продолжили застолье, а затем подозреваемый заснул. Проснувшись, он обнаружил своего приятеля без признаков жизни, после чего попросил соседку сообщить о произошедшем в правоохранительные органы.

Мужчина задержан, допрошен и дал признательные показания. Следствие намерено предъявить ему обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.