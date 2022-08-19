Роспотребнадзор проверил качество воздуха в Правдинском районе

. Фото: Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

Роспотребнадзор в четверг, 18 августа, проверил качество воздуха в Правдинском районе. С учётом установившихся высоких температур наружного воздуха и возникающих очагов возгорания, отбор проб организован, прежде всего, в населённых пунктах, где возможно задымление, сообщает пресс-служба ведомства.

«Лабораторный контроль осуществляется по перечню загрязняющих веществ, характеризующих качество атмосферного воздуха, среди которых химические вещества, образующиеся в процессе горения: взвешенные вещества, сажа, азота диоксид, серы диоксид», - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.