Власти рассказали, как переболевшим ковидом калининградцам пройти диспансеризацию

В субботу и воскресенье, 20 и 21 августа, жители Калининградской области, переболевшие коронавирусом более двух месяцев назад, могут пройти профосмотр, диспансеризацию, в том числе углубленную. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Акция проводится во всех без исключения лечебных учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в их подразделениях, включая врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты. Пациенты приходят на профилактические мероприятия по месту прикрепления.

Время проведения акции – с 9 до 16 часов.

Для участия в мероприятии при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ, полис ОМС и СНИЛС.