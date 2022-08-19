На виновника смертельного ДТП под Гурьевском завели уголовное дело

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

По факту смертельного ДТП в Гурьевском районе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

14 августа на автодороге «Заречье – Придорожное» 24-летний водитель «Ауди» не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. После этого автомобиль съехал с дороги.

В результате аварии 30-летний пассажир скончался на месте аварии до приезда скорой, 17-летний пассажир с тяжёлыми травмами госпитализирован в отделение реанимации детской областной больницы, водитель с телесными повреждениями госпитализирован в БСМП. По данным полиции, у виновника аварии не было водительского удостоверения.