На ул. Толбухина при пожаре в многоэтажке эвакуировали 6 человек

Утром в Калининграде на улице Толбухина произошел пожар в жилом многоквартирном доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуация в 10:36. На шестом этаже в однокомнатной квартире в ванной комнате произошло загорание стиральной машины.

Пожарные эвакуировали 6 человек, квартира оказалась частично закопчена.

Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты трех пожарно-спасательных части в составе 16 человек и 4 единицы техники.