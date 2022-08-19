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Происшествия19 августа 2022 14:48

В Калининграде пожарные спасли из горящего дома мужчину

На ликвидацию возгорания ушло меньше 40 минут
Николай Литвинов
Снимок с места происшествия.

Снимок с места происшествия.

Фото: Алексей ИВАНОВ.

Сообщение о пожаре на улице Герцена в Калининграде поступило в пятницу в 4:48 утра. Загорелась секция жилого дома, в помещениях могли находиться люди.

Как сообщает пресс-служба областного Управления МЧС, по вызову были направлены спецчасть и дополнительно пожарно-спасательные части № 1 и № 3. К моменту приезда пожарных открытым пламенем горели помещения на первом этаже. Из огня удалось спасти мужчину 1986 года рождения. Он получил ожоги спины и рук первой степени и был передан медикам.

С момента поступления сообщения о пожаре до ликвидации открытого горения прошло всего 38 минут. Выгорело 60 квадратных метров помещения. Пламя не перекинулось на другие части здания.