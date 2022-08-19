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Общество19 августа 2022 15:00

Окончание ремонта ул. Карташева перенесли на 10 месяцев

Новый подрядчик ускоряет темпы дорожного ремонта
Николай Литвинов
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Фото: Правительство Калининградской области

С начала августа ремонт улицы Карташева в микрорайоне имени Космодемьянского выполняет новый подрядчик –СП «Балтдормостстрой». Как сообщает пресс-служба правительства области, темпы работ заметно ускорились. Тем не менее, из-за вынужденной смены подрядчика и корректировки проектной документации первоначальные сроки сдачи объекта в эксплуатацию сдвигаются почти на 10 месяцев. Теперь завершение реконструкции намечено на октябрь 2023 года.

Помимо Карташева власти планируют благоустройство других улиц и дворов поселка. С помощью конкурсов на лучшее оформление двора в мэрии рассчитывают убедить жильцов заменить «лебедей» из использованных автошин и прочий самодеятельный дизайн на уютные цветочные палисадники.