Окончание ремонта ул. Карташева перенесли на 10 месяцев

. Фото: Правительство Калининградской области

С начала августа ремонт улицы Карташева в микрорайоне имени Космодемьянского выполняет новый подрядчик –СП «Балтдормостстрой». Как сообщает пресс-служба правительства области, темпы работ заметно ускорились. Тем не менее, из-за вынужденной смены подрядчика и корректировки проектной документации первоначальные сроки сдачи объекта в эксплуатацию сдвигаются почти на 10 месяцев. Теперь завершение реконструкции намечено на октябрь 2023 года.

Помимо Карташева власти планируют благоустройство других улиц и дворов поселка. С помощью конкурсов на лучшее оформление двора в мэрии рассчитывают убедить жильцов заменить «лебедей» из использованных автошин и прочий самодеятельный дизайн на уютные цветочные палисадники.