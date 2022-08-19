Стали известны самые востребованные специальности у поступающих в колледжи и техникумы Калининградской области

В этом году для поступления в учреждениях среднего профессионального образования было открыто более 3500 бюджетных мест. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Всего на бесплатное и коммерческое обучение абитуриенты подали более 21 тысячи заявлений на обучение после 9 и 11 классов. В среднем конкурс на самые востребованные специальности в колледжах Калининградской области по результатам приемной кампании составил 7 человек на место.

Самыми востребованными в этом году специальностями стали судоводитель и судомеханик, повар, кондитер, ювелир, ландшафтный дизайнер, разработчик мультимедийных приложений. Большой популярностью среди абитуриентов по-прежнему пользуются специальности в сфере услуг – поварское и кондитерское дело, гостиничный сервис и парикмахерское искусство.

Всего в нашей области действует 13 государственных техникумов и колледжей.