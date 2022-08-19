Ученый назвала выгоды от аномального потепления в Калининграде

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Жара, которая уже 10 дней держится в Калининграде, является экстремальной. Об этом в интервью, опубликованном в Telegram-канале Музея Мирового океана, рассказала кандидат географических наук, профессор БФУ имени Канта Галина Баринова.

- Мы наблюдаем волну жары и это явление, я бы сказала, экстремальное. Среднее значение температуры в Калининграде в это время составляет порядка +16 градусов, а сейчас мы видим среднесуточные показатели на 10 градусов выше, - отметила ученый.

По словам Галины Бариновой, для Калининградской области характерно изменение температуры во всех сезонах годы. Потепление идет со скоростью приблизительно +0,5..+0,6 градуса за каждое десятилетие. Одновременно уменьшается количество осадков.

- Есть и положительные явления, - отмечает профессор. - Так, у нас увеличился период активной вегетации растений. Это приводит к тому, что мы можем высаживать в Калининградской области боле теплолюбивые культуры. Мы также видим, что рекреационный, туристический период увеличивается с 80-100 до примерно 150 дней.