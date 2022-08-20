Специалисты Калининградской МВЛ выявили в сливочном масле наличие растительных жиров

Специалистами отдела токсикологии и биохимии при проведении испытаний 3 проб сладко-сливочного несоленого масла «Крестьянское», установлено, что во всех пробах выявлено наличие растительных стеринов, жирно-кислотный состав продукта не соответствует составу молочного жира.

Основным документом, устанавливающим требования к оценке качества, безопасности, идентификации, маркировке молочной продукции, является технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», согласно которому идентификация жировой фазы молочной продукции должна осуществляться по составу стеринов.

Стерины (холестерин и эргостерин) содержатся в молоке в небольшом количестве в виде сложных эфиров — холестеридов. Холестерин находится в молоке в свободном и в связанном с жирными кислотами состоянии. Растительные масла, напротив, содержат фитостерины, которые относятся к группе стероидных спиртов, естественным образом присутствующих в растениях. Состав фитостеринов разнообразен, основным, который содержится практически во всех растениях является 3-ситостерин. Согласно установленным требованиям наличие именно фитостеринов является идентификационным признаком присутствия в жировой фазе продукта растительных жиров и масел. Информация по полученным результатам исследований в установленные сроки направлена в Управление Россельхознадзора по Калининградской области.