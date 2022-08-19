В кардиоцентре Калининграда вновь вводится масочный режим

При посещении кардиоцентра Калининграда наличие маски - обязательно! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу, 19 августа в телеграм-канале центра высоких медицинских технологий (кардиоцентр) Калининграда появилось сообщение о возобновлении действия масочного режима.

- В соответствии с рекомендациями управления Роспотребнадзора Калининградской области от 12.08.2022 в условиях текущей активизации эпидемического процесса, в целях предупреждения внутрибольничного распространения COVID-19, в центре вновь вводится масочный режим, - отметили в медучреждении.

Пациентов при посещении поликлиники центра и при госпитализации просят соблюдать масочный режим.

Добавим, за сутки в Калининградской области выявлено 266 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.