В Калининграде открылся кинофестиваль «Короче»

Евгений Гришковец на открытии фестиваля "Короче". Фото: Александр КАТЕРУША

X, юбилейный, фестиваль короткометражного кино «Короче» (19 – 21 августа) открылся в Калининграде. Торжественная церемония состоялась в кинотеатре «Заря». По красной дорожке прошли актриса Юлия Пересильд, драматург Евгений Гришковец, сценарист Жора Крыжовников, якутский режиссер Владимир Мункуев, кинооператор Сергей Астахов киновед Ситора Алиева, другие звезды кино, продюсеры, режиссеры и молодые кинематографисты.

Церемонию открыла песня «Место для шага вперед» группы «Кино». С речью со сцены выступил калининградский писатель Евгений Гришковец.

- Экран у меня за спиной – не что иное, как место для шага вперед, место первого шага для многих и многих участников фестиваля «Короче». За годы существования нашего фестиваля на этом экране были впервые показаны произведения многих авторов, на этом экране впервые возникли в титрах их имена, впервые на нем мы увидели актеров в их первых маленьких киноролях. Для кого-то здесь случилось начало творческого пути, для кого-то это был первый и последний чудесный случай. Но для всех это было место для шага вперед, - сказал Евгений Гришковец. Он отметил, что фестиваль был основан 10 лет назад в «любимом Калининграде». Зрители аплодировали. «Короче» - большое событие для Калининграда и для всего мира отечественного кино.

Перед зрителями выступил продюсер Игорь Толстунов, который был председателем жюри фестиваля все предыдущие годы. Он объявил о том, что и он, и президент фестиваля, продюсер Сергей Сельянов оставляют свои должности. Сергей Сельянов приехать не смог, он обратился к зрителям по видеосвязи.

- Что-то иногда надо в своей жизни менять. Сегодня я с благодарностью за все 10 лет к команде, организаторам, участникам, покидаю эту позицию, - сказал Сергей Сельянов и пожелал успехов участникам фестиваля.

С открытием поздравил всех владелец и организатор фестиваля Короче Антон Калинкин. Впрочем, он отметил, что главные на фестивале это те, кто снимает кино и смотрит его.

Фильмом открытия «Короче» стала короткометражная картина Адильхана Ержанова «Возвращение Зои». Лента, в который сыграли Владимир Яглыч, Светлана Степанковская и Данияр Алшинов, была отмечена на Каннском кинофестивале.

Сюрпризом для собравшихся стало выступление в «Заре» группы «Чиж & Co», которые накануне дали сольный концерт в Центральном парке.

Программа смотра на 20 и 21 августа здесь.

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