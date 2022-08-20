Суеверный калининградец за ночь сжег 33 мусорных контейнера

В Мамоново местный житель за ночь сжег 33 мусорных контейнеров. Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 августа, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Общий материальный ущерб превысил 356 тысяч рублей.

Злоумышленник пояснил полицейским, что накануне инцидента он пришёл к родственникам на стрижку. Затем присутствующие стали распивать спиртное, из-за чего он уснул. После пробуждения мужчина узнал, что его волосы выбросили в мусорный контейнер. Однако подозреваемый, являясь суеверной личностью, предпочитал сжигать остриженные пряди, поэтому направился к ближайшему баку и поджег его.

Родственники мужчины успели потушить контейнер, но его уже было не остановить. Нетрезвый злоумышленник обошёл 14 участков, где были установлены мусорки, и поджёг их с помощью спичек и зажигалки.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.