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Общество20 августа 2022 8:38

Суеверный калининградец за ночь сжег 33 мусорных контейнера

Общий материальный ущерб превысил 356 тысяч рублей
Виктор Сергеев

В Мамоново местный житель за ночь сжег 33 мусорных контейнеров. Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 августа, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Общий материальный ущерб превысил 356 тысяч рублей.

Злоумышленник пояснил полицейским, что накануне инцидента он пришёл к родственникам на стрижку. Затем присутствующие стали распивать спиртное, из-за чего он уснул. После пробуждения мужчина узнал, что его волосы выбросили в мусорный контейнер. Однако подозреваемый, являясь суеверной личностью, предпочитал сжигать остриженные пряди, поэтому направился к ближайшему баку и поджег его.

Родственники мужчины успели потушить контейнер, но его уже было не остановить. Нетрезвый злоумышленник обошёл 14 участков, где были установлены мусорки, и поджёг их с помощью спичек и зажигалки.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.