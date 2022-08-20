Дело о гибели рабочего на стройке под Светлогорском передано в суд

В суд поступило уголовное дело по факту гибели рабочего на строительном объекте в Светлогорске, сообщает пресс-служба городского суда.

Трагедия произошло в июне 2021 года на стройплощадке на улице Ольховая. При производстве строительных работ с повышенной опасностью на высоте около 3,5 метров рабочий упал на бетонный пол цокольного этажа и погиб на месте происшествия.

На директора строительной компании завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».