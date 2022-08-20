Калининград вошел в топ-10 популярных направлений для посуточной аренды апартаментов и квартир летом

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Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выявил резкое увеличение спроса на апартаменты и квартиры после ухода из России западных сервисов Booking и Airbnb.

Как сообщили в Tvil.ru, резко выросли бронирования апартаментов и квартир этим летом — на 241 % по сравнению в летом 2021 года.

Самые популярные города для посуточной аренды квартир этим летом — Санкт-Петербург, Сочи, Ялта, Казань, Москва, Калининград, Ростов-на-Дону, Волгоград, Нижний Новгород и Воронеж. По данным сервиса бронирования отелей и квартир, средняя стоимость посуточной аренды квартир этим летом подорожала на 8 % по сравнению с прошлым годом и составляет 4 тысячи рублей за сутки.

Десять популярных направлений для посуточной аренды апартаментов и квартир летом:

Санкт-Петербург 4 465 р. / 4 ночи

Сочи 4 645 р. / 7,35

Ялта 4 486 р. / 7 ночей

Казань 3 895 р. / 3 ночи

Москва 3 961 р. / 3 ночи

Калининград 2 731 р. / 5 ночей

Ростов-на-Дону 2 852 р. / 2 ночи

Волгоград 2 835 р. / 2 ночи

Нижний Новгород 3 498 р. / 2 ночи

Воронеж 2 643 р. / 2 ночи