Новый детсад на ул. Новгородской обещают сдать в этом году

. Фото: мэрия Калининграда

Техническая готовность строящегося детского сада на улице Новгородской в микрорайоне им. А. Космодемьянского составляет 82 процента. Как сообщает пресс-служба мэрии Калининграда, в помещения проведены все коммуникации, выполнены отделочные работы, осталось только установить мебель и оборудование.

Ввод в эксплуатацию детского сада на Новгородской планируется до конца 2022 года. На двух этажах разместятся десять групп, в том числе для детей от полутора до трёх лет.

Дошкольное учреждение рассчитано на 225 мест.