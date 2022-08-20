Более 300 калининградцев прошли экспресс-исследование уровня глюкозы на пл. Победы

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде на экспресс-исследование уровня глюкозы в крови пришло более трехсот человек. Акция состоялась в пятницу, 19 августа, в мобильном центре здоровья на площади Победы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всем пациентам с повышенным уровнем глюкозы в крови было предложено посетить врача-эндокринолога в поликлинике по месту прикрепления для прохождения более углубленного обследования.

«Такие акции очень показательны, – отметила исполняющая обязанности главного врача Центра общественного здоровья Татьяна Черкасова. – Как правило, примерно у четверти тех, кто измеряет уровень глюкозы в крови, он повышен. А это высокий риск развития сахарного диабета. Многие даже не подозревали об этом».

Очередной бесплатный скрининг уровня сахара в крови в мобильном центре здоровья на площади Победы запланирован на 14 ноября.