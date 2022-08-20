Экс-начальника отделения приставов Зеленоградска будут судить за взятку

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В Зеленоградске будут судить бывшего начальника отделения судебных приставов, который погорел на взятке. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В апреле 2021 года в отделение поступил исполнительный лист о взыскании с местного жителя задолженности по арендной плате в размере 29,5 млн рублей. На основании документа замначальника отделения наложил запрет на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля должника.

Об этом узнал начальник отделения и потребовал у должника взятку в размере 1,5 млн рублей. За эту «благодарность» мужчина обещал снять запрет и не искать другое имущество.

При получении части взятки начальника отделения приставов задержали сотрудники ФСБ. На стадии следствия взяточник признал вину частично.