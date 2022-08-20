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Общество20 августа 2022 9:45

Коронавирус за сутки выявили в 20 городах Калининградской области

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было выявлено 310 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 20 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 227 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Багратионовский городской округ - 1,

Озерский городской округ – 4,

Пионерский городской округ – 12,

Гвардейский городской округ - 2,

Полесский городской округ – 2,

Гурьевский городской округ - 9,

Правдинский городской округ – 1,

Гусевский городской округ – 5,

Светловский городской округ – 6,

Зеленоградский городской округ – 13,

Светлогорский городской округ – 3,

Краснознаменский городской округ – 1,

Славский городской округ – 2,

Советский городской округ - 3,

Мамоновский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 7,

Неманский городской округ – 5,

Янтарный городской округ – 1.