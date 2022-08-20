Власти Калининграда рассказали о планах развития ул. Херсонской

. Фото: мэрия Калининграда

В ближайшие годы в районе улиц Херсонской - Ломоносова планируется строительство инженерной инфраструктуры и улично-дорожной сети. С её появлением у района появится возможность дальнейшего развития, заявили в пресс-службе администрации Калининграда.

«Необходимо построить около 5 километров водопроводных и канализационных сетей и магистральный коллектор. Этим работы планирует заниматься областное предприятие «Водоканал». Администрация Калининграда внесла в программу 2023 - 2024 годов обустройство тротуаров в этом районе», - отметили в пресс-службе мэрии.

Район улиц Херсонской и Ломоносова - территория малоэтажной застройки. В этом районе расположены преимущественно индивидуальные дома и проживает около полутора тысяч калининградцев. Здесь же муниципалитет зарезервировал землю под жильё многодетным семьям и под новую школу.