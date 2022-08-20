В Зеленоградске планируют установить чугунные урны с котами

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Новые уличные урны в Зеленоградске будут полностью выполнены из чугуна. К такому выводу пришла специальная комиссия, изучив большое количество предложений на рынке, сообщает пресс-служба муниципалитета.

«Такие урны для мусора - оптимальное решение для обустройства оживленных тротуаров, центральных площадей городов. Урны из чугуна сочетают в себе высокую функциональность, практичность, антивандальные свойства и декоративные качества. Они наилучшим образом впишутся в городской ансамбль и превосходно подойдут для парков, зон отдыха и других мест с большим скоплением людей. В качестве уже всеми узнаваемого бренда на урнах будут нанесены, в виде барельефа, «Зеленоградские коты». Три кота демонстрируют навыки выбрасывать мусор и мотивируют гостей и жителей города не бросать его на тротуар», - сообщили в администрации.

Сейчас экономисты рассчитывают бюджет нового проекта, в планах у администрации планомерно заменить все существующие урны Зеленоградска, на урны нового образца.