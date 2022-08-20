В Славском районе установят четыре модульных ФАПа

В конце сентября в больницу Славска ожидается поставка аппарата УЗИ и нового флюорографа по региональному проекту модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Помимо этого, в планах – в рамках областной госпрограммы развития здравоохранения - ремонт Ясновской врачебной амбулатории и второй этап работ в Большаковской, установка четырех новых модульных ФАПов по проекту модернизации.

Напомним, что в этом году по проекту модернизации в регион поступит в общей сложности 115 единиц оборудования, в том числе 18 «тяжелого». Вся медицинская техника уже отторгована, больше половины уже поставлено. Оставшееся оборудование поступит в больницы и поликлиники до конца октября.