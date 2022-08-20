Россельхознадзор сообщил, в каких районах области выявили случаи АЧС

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В Калининградской области диагноз африканская чума свиней (АЧС) установлен у 179 голов домашних свиней и 10 голов диких кабанов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Случаи АСЧ среди диких кабанов зарегистрированы в Нестеровском районе (5 случаев), Озерском районе (2 случая), Гвардейском районе (1 случай), Краснознаменском (2 случая.).

Среди домашних животных заболевание зарегистрировано в Нестеровском районе (7 случаев), Краснознаменском районе (1 случай), Черняховском районе (1 случай).