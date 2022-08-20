В Калининграде осужденный за мошенничество экс-полицейский не смог обжаловать приговор

В Калининграде вступил в законную силу приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника полиции, осужденного за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Весной этого года 29-летний полицейский убедил подозреваемого в краже, что за деньги сможет помочь ему избежать ареста. В действительности сотрудник полиции не имел такой возможности и не намеревался этого делать. Получив от мужчины 14 тыс. рублей, он оставил их себе.

Районный суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Суд апелляционной инстанции оставил без изменения наказание осужденному. Приговор вступил в законную силу.