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Общество20 августа 2022 13:34

Калининградец отсудил 500 тысяч за упавшее на машину дерево

Инцидент произошел на улице Ленина в Балтийске
Виктор Сергеев

Житель Балтийска смогу отсудить компенсацию материального вреда после падения дерева на его автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Инцидент произошел на улице Ленина в Балтийске. Водитель остановился на перекрестке и в этот момент на машину упало дерево.

Суд, установил, что упавшее дерево находилось в аварийном состоянии, и за инцидент должен отмечать комитет городского хозяйства администрации Балтийского городского округа. Поэтому с администрации была взыскана компенсация материального ущерба в размере 514 тысяч рублей.