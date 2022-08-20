Калининградец отсудил 500 тысяч за упавшее на машину дерево

Житель Балтийска смогу отсудить компенсацию материального вреда после падения дерева на его автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Инцидент произошел на улице Ленина в Балтийске. Водитель остановился на перекрестке и в этот момент на машину упало дерево.

Суд, установил, что упавшее дерево находилось в аварийном состоянии, и за инцидент должен отмечать комитет городского хозяйства администрации Балтийского городского округа. Поэтому с администрации была взыскана компенсация материального ущерба в размере 514 тысяч рублей.