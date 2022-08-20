Пионерский стал победителем Всероссийского конкурса по благоустройству

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Заявка Пионерского стала победителем VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, которые будут реализованы в 2023–2024 годах. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Муниципалитет представил проект благоустройства парковой прибрежной территории «Круг здоровья». На его реализацию выделено 130 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.

На эти средства будут благоустроены пляж и городские парки, которые свяжут в пешеходные маршруты.

Напомним, с самого начала проведения конкурса в 2018 году муниципалитеты Калининградской области принимали в нем активное участие. За это время благодаря победе реализованы проекты в Гурьевске, Советске, Гусеве, Светлогорске, Зеленоградске, Правдинске, Черняховске, Багратионовске и Немане. В этом году, помимо проекта Пионерского, были заявлены проекты благоустройства общественных территорий Балтийска и Светлого.