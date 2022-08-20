Власти озвучили готовность здания филиала Третьяковской галереи в Калининграде

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Готовность здания филиала Третьяковской галереи в Калининграде составляет более 50 процентов, до конца августа будет завершен последний этап – бетонирование лестничных маршей башни. На строительстве уже использовано более 1000 кубометров бетона и более 600 тонн арматуры, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Музейный комплекс Третьяковской галереи – это масштабное здание общей площадью 17 600 квадратных метров. Проект музея создан бюро «Меганом», архитектором выступает Юрий Григорян.

По задумке филиал Третьяковской галереи визуально парит в воздухе благодаря нависающей консоли. Архитектурной доминантой здания является пятидесятиметровая башня, в которой разместятся служебные помещения.

Строительные работы по сооружению комплекса, начавшиеся в 2019 году, планируется завершить до конца 2023 года.

Одна из важнейших задач филиала Третьяковской галереи в Калининграде – знакомство жителей самой западной точки страны и гостей региона с шедеврами из собрания главного музея национального искусства России