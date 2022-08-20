Минимальный набор продуктов в Калининграде с начала года подорожал на 14 процентов

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Стоимость минимального набора продуктов питания в Калининградской области в июле нынешнего года составила 6 887,22 руб. По сравнению с июнем она снизилась на 3,57%, с декабрём 2021 года - увеличилась на 14,42%. Об этом сообщает Калининградстат.

В России средняя стоимость минимального набора продуктов питания в июле составила 5 864,04 руб, что на 5 процентов меньше, чем в июне.

Калининградская область среди всех регионов России по стоимости минимального набора продуктов находится на 14-м месте. Нашими «соседями» в июне стали Тюменская область – 6 888,27 руб, и Амурская область – 6 854,11 руб.

Дороже всего минимальный набор традиционно обходится в Чукотском автономном округе – 13 380,41 руб.