Власти призвали калининградцев собирать валежник

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области в 9 лесничествах стартовала акция по сбору валежника. Об этом сообщается на странице регионального министерства природных ресурсов в «Вконтакте».

«Граждане имеют право заготавливать валежник для собственных нужд на территории государственного лесного фонда без оформления разрешительных документов. Сбор валежника аналогичен сбору ягод, грибов - гражданин может доставить до своего жилища этот бесплатный топливный ресурс», - заявили в министерстве.

Власти напоминают, что валежник можно собирать только для собственных нужд, коммерческая заготовка и продажа такой древесины не допускается.