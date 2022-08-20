На пляжах Янтарного с начала купального сезона спасли 60 человек

С начала купального сезона на пляжах Янтарного спасатели спасли жизни более 60 человек. 30 человек спасатели вытащили из воды на официальных пляжах и 33 человека - во время купания на необорудованных пляжах. Об этом сообщается на странице местной администрации в «Вконтакте».

Наибольшее количество спасённых пришлось во время отбойных течений – 48 человек.

Власти напоминают, что на официальных городских пляжах установлены четыре спасательных поста: два – на «Центральном» и по одному на «Янтарном» и «Лагуна». Также установлены три дополнительные наблюдательные вышки (две – на пляже «Центральном», одна – на «Янтарном»).

Ежедневно с 9 до 21 часа на дежурство заступают 15 спасателей, начальник смены и фельдшер.