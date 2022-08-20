Лжегадалка из Самары выманила у калининградки почти полмиллиона рублей

Жительница Калининграда стала жертвой мошенницы из Самарской области, которая работала «гадалкой». Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

25-летняя злоумышленница познакомилась 29-летней калининградкой в социальной сети. В ходе переписки «гадалка» сообщила девушке, что на нее и ее близких наложена порча, но она сможет ее снять, и попросила за свои услуги плату. Доверившись, жительница Калининграда перевела на банковскую карту лжегадалки более 260 тысяч рублей, а также передала ей ювелирные изделия на 235 тысяч рублей денежные средства, чтобы та совершила «очищающие обряды».

По данным полиции, злоумышленница раньше не имела проблем с законом и имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей. Ей предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в крупном размере», уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, по существу. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.