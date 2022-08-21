Где в Калининградской области выявили новые случаи коронавируса

За минувшие сутки в Калининградской области заразились коронавирусом еще 300 человек. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, географически новые случаи распределились так:
Калининград - 176
Зеленоградский городской округ - 21
Гурьевский городской округ -20
Багратионовский городской округ - 11
Гвардейский городской округ - 10
Светлогорский городской округ - 10
Гусевский городской округ - 9
Черняховский городской округ - 9
Балтийский городской округ -7
Пионерский городской округ - 6
Мамоновский городской округ - 5
Светловский городской округ - 3
Советский городской округ - 3
Нестеровский городской округ - 2
Ладушкинский городской округ - 1
Неманский городской округ - 1
Славский городской округ - 1
Янтарный городской округ - 1