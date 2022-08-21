Где в Калининградской области выявили новые случаи коронавируса

За минувшие сутки в Калининградской области заразились коронавирусом еще 300 человек. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, географически новые случаи распределились так:

Калининград - 176

Зеленоградский городской округ - 21

Гурьевский городской округ -20

Багратионовский городской округ - 11

Гвардейский городской округ - 10

Светлогорский городской округ - 10

Гусевский городской округ - 9

Черняховский городской округ - 9

Балтийский городской округ -7

Пионерский городской округ - 6

Мамоновский городской округ - 5

Светловский городской округ - 3

Советский городской округ - 3

Нестеровский городской округ - 2

Ладушкинский городской округ - 1

Неманский городской округ - 1

Славский городской округ - 1

Янтарный городской округ - 1