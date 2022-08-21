Калининградцы сообщают об огромных очередях на границе с Польшей

. Фото: сообщество «Граница сегодня».

Огромная очередь из легковых автомобилей на погранпереходе Мамоново-2-Гжехотки собралась вечером в субботу, 20 августа. Об этом рассказали калининградцы в сообществе «Граница сегодня».

Как говорят путешественники, ждать въезда в Польшу пришлось около 7 часов:

- Просто непонятно, в чем дело было. После другой смены все шло быстро, никто ничего не смотрел. А до этого я просто представить не могу, что они там делали и почему нас всех 7 часов за шлагбаумом держали.

По словам туристов, сначала работали два окна на польской стороне, около 21.00 открыли третье.

- Поляки вели себя корректно на этот раз, машину на запчасти не разбирали, в отличие от предыдущего раза, - уточняют туристы.

Напомним, въехать в Польшу по-прежнему могут далеко не все. Для этого нужны основания: работа, учеба, лечение и т.д. По обычному туристическому шенгену российско-польскую границу пересечь нельзя.