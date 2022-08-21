В июле калининградцы взяли ипотечных кредитов на 1,4 миллиарда рублей

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Данные приводит Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ). Судя по представленной информации, в июле жители Калининградской области взяли 408 ипотечных кредитов на 1,4 миллиарда рублей. Месяцем ранее общая сумма займов составила 899 миллионов, при этом в июле прошлого 2021 года сумма составляла 2,5 милливрда.

Как сообщает ОКБ, в пятерку лидеров по объемам ипотечного кредитования в июле 2022 вошли:

Москва – 7,01 тыс. кредитов на 52,89 млрд руб.

Московская обл. – 4,98 тыс. кредитов на 29,50 млрд руб.

Санкт-Петербург – 3,46 тыс. кредитов на 20,23 млрд руб.

Краснодарский край – 2,68 тыс. кредитов на 11,09 млрд руб

Свердловская обл. – 2,95 тыс. кредитов на 8,61 млрд руб.

Самые крупные размеры ипотечных кредитов также зафиксированы в Москве – 7,54 млн руб.