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Происшествия21 августа 2022 16:16

В Калининградском заливе обнаружили пятно моторного масла площадью 10 кв м

Источник загрязнения уже установлен
Николай Литвинов

Инцидент произошел в Светлом в субботу, 20 августа. Как сообщает пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО, при запуске главного двигателя судна «Одиссей» на палубу вылилось около 15 литров моторного масла, которое затем попало в воду Калининградского залива. Площадь пятна на поверхности составила 10 квадратных метров.

Загрязнение ликвидировали своими силами команда судна и работники Светловского Судоремонтного завода ликвидировали разлив. Сначала они засыпали пятно адсорбентом и установили боновые заграждения, а потом собрали 20 литров водно-масляной жидкости.

Для оценки степени загрязнения воды произведен отбор проб.