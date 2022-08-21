В Калининградском заливе обнаружили пятно моторного масла площадью 10 кв м

Инцидент произошел в Светлом в субботу, 20 августа. Как сообщает пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО, при запуске главного двигателя судна «Одиссей» на палубу вылилось около 15 литров моторного масла, которое затем попало в воду Калининградского залива. Площадь пятна на поверхности составила 10 квадратных метров.

Загрязнение ликвидировали своими силами команда судна и работники Светловского Судоремонтного завода ликвидировали разлив. Сначала они засыпали пятно адсорбентом и установили боновые заграждения, а потом собрали 20 литров водно-масляной жидкости.

Для оценки степени загрязнения воды произведен отбор проб.