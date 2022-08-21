Калининградская «Балтика» обыграла «Краснодар-2»

В воскресенье вечером калининградская «Балтика» провела на своем поле матч 6-го тура Первой лиги. Счет уже на 11-й минуте открыл полузащитник Владислав Лазарев. Еще 15 минут спустя отличился Ян Казаев. Цифры на табло не менялись практически до конца матча, когда гостям усилиями нападающего Олега Ознобихина удалось отыграть один мяч. Итог - 2:1 в пользу нашей команды.

По итогам тура «Балтика» с 11-ю очками сохранит место в плотной группе преследователей лидера. На первом месте по-прежнему идет «КАМАЗ», набравший 16 очков.

Следующий матч балтийцы проведут 27 августа на выезде против «Акрона». На стадион «Калининград» команда вернется только 11 сентября, когда примет махачкалинское «Динамо».