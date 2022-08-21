Назван средний пробег автомобиля в Калининградской области в год

Средний годовой пробег автомобиля в нашей стране составил 18 700 километров. Такие данные приводит автомобильный сайт Дром. В Калининградской области цифра зметно меньше - 17 300 км. Подсчет сделан на основе анализа 400 тысяч объявлений о продаже машин в возрасте до пяти лет, исключая автомобили с признаками скрученного пробега.

Больше всех ездят автолюбители Кавказа — в среднем около 26 000 км в год. Также много проезжают жители Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области — примерно 20 000 км. Меньше всего накатывают автолюбители в Якутии (15 600 км в год).